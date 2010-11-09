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Пирог насыпной с хрустящей золотистой корочкой

Воскресенье, 06 Марта 2022 г. 11:00 + в цитатник

Пирог насыпной с хрустящей золотистой корочкой

 

В качестве основного компонента для насыпного теста используем овсяные хлопья, они создают золотистую хрустящую корочку. Сухое тесто пропитываем сметаной начинкой, благодаря которой пирог получается мягким внутри. Пирог готовится очень быстро и просто, отлично подойдет, как лакомство к чаю для неожиданно пришедших гостей. Ведь, продуктовый набор достаточно простой и всегда есть в холодильнике у каждой хозяйки.spruce_up

Приготовление:

Приготовьте продукты для приготовления пирога. Сливочное масло заранее положите в морозильную камеру, чтобы оно стало твердым.

Муку вместе с солью и разрыхлителем просейте через сито.

Добавьте необходимое количество сахарного песка, перемешайте.

Всыпьте овсяные хлопья среднего помола, перемешайте.

Подмерзшее масло (100 г.) натрите на крупной терке прямо в сыпучий состав. Тщательно перемешайте, лучше это делать руками, чтобы полностью разбить комочки масла. Должна получиться мелкая крошка. Насыпное тесто готово.

Приготовьте начинку. В глубокую емкость вбейте яйца, добавьте сметану, сахар. Компоненты тщательно взбейте блендером до получения жидкой однородной смеси.

Круглую форму смажьте растительным маслом. На дно можно построить кусок пергамента. В форму всыпьте немного сухого теста. Сверху полейте небольшим количеством сметаной начинки.

Снова сделайте слой сухой крошки, потом опять слой сметаной заливки. И так несколько раз чередуйте слои. Верхний слой должен быть из сухого теста.

Сверху выложите тертое сливочное масло (30 г.), распределяя его по всему периметру. Духовку прогрейте до 180 градусов, внутрь поставьте форму с заготовкой. Выпекайте пирог 40-45 минут до готовности.

После остывания пирог нарежьте на порционные кусочки, подайте на стол.

Ингредиенты:

  • Мука - 150 г.
  • Овсяные хлопья - 100 г.
  • Сахар - 80 г.
  • Соль - ⅓ ч.л.
  • Разрыхлитель - 1 ч.л.
  • Сливочное масло - 100 г. (+30 г. для присыпки)

Для заливки:

  • Сметана - 400 г.
  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 120 г.
Рубрики:  Рецепты/выпечка
Рецепты/Гости на пороге, готовим быстро!
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Процитировано 16 раз
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