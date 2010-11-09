Пасхальный яблочный пирог, воздушный и мягкий

Привет друзья. Сегодня я приготовила яблочный пирог. Он очень уютный и по домашнему пахнет яблоками и корицей. А еще он очень красивый и нарядный. Его можно приготовить как пасхальную выпечку, или на любой другой праздник. Начинку в пироге можно менять и каждый раз будет новый вкус.

Способ приготовления:

Сначала подготавливаю опару. Вливаю в тарелку теплое молоко. Его температура должна быть ~ 38 ° Высыпаю столовую ложку сахара, две столовые ложки муки и добавляю сухие дрожжи. Немного перемешиваю венчиком, накрываю пленкой и ставлю в теплое место, минут на 7-8

Ингредиенты: Дрожжи сухие 7 г, Мука ~ 470 г, Сахар 100 г, Масло сливочное 80 г, Молоко 200 мл, Яйца 2 шт, Ванильный сахар 8 г, Соль по вкусу Начинка: Яблоки ~ 500 (очищенные), Сахар 50 г ~2 ст.л, Корица 1 ч.л Для смазки: Желток 1 шт, Молоко 1 ст.л Выпекать при 180 ° ~ 30-35 минут.

Время выпечки и температура зависят от особенностей духовки

В тарелку для смешивания добавляю два яйца, высыпаю щепотку соли, ванильный сахар и обычный сахар. Выливаю растопленное сливочное масло. Перемешиваю

Опара хорошо поднялась, сверху появилась пенная шапочка.

Немного ее перемешиваю и выливаю в общую массу

Добавляю часть просеянной муки и сначала замешиваю тесто венчиком.

Понемногу подсыпаю муку и продолжаю замешивать тесто руками, Сначала тесто очень липкое, вязкое и оно очень сильно прилипает к рукам. Как только оно начинает собираться в комок, продолжаю вымешивать тесто на столе. Муку в тесто больше не добавляю. Формирую из теста шар и выкладываю его в тарелку. Поверхноть немного смазала растительным маслом.

Накрываю тарелку пленкой, убираю тесто на расстойку в теплое место, у меня это слегка разогретая духовка. Пока тесто поднимается готовлю начинку. Нарезаю яблоки на небольшие кубики

Высыпаю в сковороду 2-3 ст.л сахара. Количество сахара зависит от сладости яблок. Выкладываю нарезанные яблоки и одну ч.л. корицы. Тушу яблоки так, что бы они стали немного мягче. Готовые яблоки высыпаю на тарелку, даю им остыть

Тесто хорошо поднялось, на это ушло ~1,5 часа

Немного обминаю его на столе и раскатываю в прямоугольный пласт. Толщина раскатанного пласта ~ 3-4 мм

Добавляю начинку на половину пласта. Сворачиваю тесто в валик складывающими движениями, до середины

Ножом для пиццы делаю разрезы не доходя до края 1 см

Продолжаю скатывть тесто в валик. Выкладываю заготовку на пергамент и сворачиваю в виде спирали. Накрываю форму пленкой и убираю в теплое место ~ на 30 мин

Тесто хорошо поднялось. Для более румяной корочки смазываю поверхность желтком, смешанным с 1 ст. л молока

Ставлю пирог выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Время выпечки 30-35 минут

Пирог готов. Он получился румяный и очень красивый. От него приятный аромат яблок сдобы и корицы. Тесто получилось пушистое, воздушное, с сочной сладкой начинкой внутри







Автор: Кухня от Татьяны